Mercato Inter: accordo imminente con un campione in fuga da Napoli

L'ammutinamento del Napoli potrebbe favorire il mercato dell'Inter. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il club nerazzurro ha messo le mani sull'attaccante belga Dries Mertens, in rotta di collisione con la società partenopea dopo le recenti vicissitudini.

Mertens ha il contratto in scadenza a giugno, il rinnovo dell'ingaggio dopo quanto successo è impossibile e tra un paio di mesi il giocatore potrà firmare per qualsiasi società: l'Inter, secondo il quotidiano di Roma, si è mossa prima di tutte le rivali ed è pronta ad accaparrarselo a parametro zero.

L'amministratore delegato della Beneamata Beppe Marotta avrebbe offerto al giocatore un contratto biennale da sei milioni di euro a stagione, bonus compresi, più un'opzione di rinnovo per una terza stagione.

Mertens ha detto no a un'offerta da parte di un club cinese perché vuole ancora fare la differenza in Italia, arrivare a quota 100 gol in serie A e vincere uno scudetto. Improbabile che De Laurentiis accetti di lasciarlo partire a gennaio, ma l'arrivo all'Inter sarebbe solo rimandato al prossimo giugno.

Un altro giocatore a un passo dall'addio è Callejon, anche lui in scadenza di contratto: lo spagnolo ha diverse offerte dalla Cina.

