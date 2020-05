Mercato Inter: accordo per Icardi, due nomi per l'attacco

C’è aria di rivoluzione in casa Inter. In vista della prossima stagione, la rosa nerazzurra potrebbe essere radicalmente stravolta. In particolare, attenzione alle manovre legate al reparto offensivo con possibili novità decisamente clamorose.

La prima notizia riguarda il futuro di Mauro Icardi. Secondo il Corriere della Sera, l’Inter avrebbe raggiunto un accordo con il PSG per il riscatto dell’ex capitano nerazzurro sulla base di 60 milioni di euro (più cinque di bonus). Solo la Juventus potrebbe far saltare la trattativa.

Attenzione anche al nome di Lautaro Martinez. Il Barcellona continua ad insistere e sarebbe pronto a tutto pur di avere il Toro. Sul piatto non meno di 85 milioni di euro e un giocatore gradito al tecnico Antonio Conte, molto probabilmente Arturo Vidal.

Due cessioni importanti che permetterebbero all’Inter di muoversi sul mercato con grande disponibilità economica. L’obiettivo è garantire ad Antonio Conte due attaccanti di grande valore e, soprattutto, che possano integrarsi al meglio con Romelu Lukaku.

Nelle ultime ore sarebbe tornato di moda il nome di Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco, classe 1986, ha rinnovato con la Roma fino al giugno del 2022 ma potrebbe anche prendere in considerazione un’eventuale offerta nerazzurra se la situazione a Roma dovesse complicarsi.

In corsa per diventare un nuovo attaccante dell’Inter ci sarebbe anche Timo Werner. L’attaccante 24enne in forza al Lipsia ha caratteristiche che piacerebbero molto allo staff tecnico nerazzurro. Si parla di una clausola rescissoria pari a 50 milioni di euro.

Infine, è sempre di moda il nome di Edinson Cavani. L’attaccante uruguaiano è in scadenza di contratto con il PSG. L’entourage del giocatore pretenderebbe uno stipendio da top player (non meno di 10 milioni di euro). L’Inter ci starebbe pensando.

SPORTAL.IT | 27-05-2020 09:53