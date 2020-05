Mercato Inter, addio Marotta: la replica del club nerazzurro

Nella mattinata di domenica erano circolate alcune indiscrezioni su un possibile addio di Beppe Marotta all’Inter a causa di nervosismo e alcune tensioni interne al club nerazzurro, soprattutto per quanto riguarda le richieste di Antonio Conte in tema calciomercato.

La voce è stata nettamente smentita da fonti vicine al club meneghino: l’ex amministratore delegato della Juventus sta bene in nerazzurro e i rumors di una sua partenza sono stati respinti con forza. Fabrizio Biasin, noto giornalista vicino all’ambiente nerazzurro, ha inoltre riportato su Twitter le parole del dirigente in merito alla questione: “Veramente non sono mai stato più sereno“.

Proprio in giornata, Marotta ha chiuso l’operazione con il Psg per il trasferimento di Mauro Icardi nel club francese a titolo definitivo, mettendo fine a una telenovela che durava ormai da un anno e mezzo, praticamente dal suo arrivo a Milano. Nella tarda serata di sabato i parigini hanno limato gli ultimi dettagli e trovato l’intesa con l’Inter sulla base di 50 milioni di euro più 8 di bonus facilmente raggiungibili.

Presente anche una clausola anti Juventus, che non ha mai nascosto il suo gradimento per il centravanti: se i campioni di Francia dovessero rivenderlo in Italia entro 12 mesi ai nerazzurri spetterebbero altri 15 milioni. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 2024, con stipendio a salire ogni stagione, fino a 10 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 31-05-2020 20:00