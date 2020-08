Mercato Inter: aggiornamenti sul futuro di Radja Nainggolan

Radja Nainggolan potrebbe restare a Cagliari anche nella prossima stagione. Il centrocampista belga, che l’anno scorso ha giocato in prestito in Sardegna ma che resta di proprietà dell‘Inter, ha raggiunto l’accordo economico con il club di Tommaso Giulini per la permanenza in rossoblu.

Il Ninja pur di restare in Sardegna è disposto a ridursi l’ingaggio di due milioni di euro, ed è pronto a firmare un contratto quadriennale da tre milioni di euro netti a stagione più bonus: l’obiettivo è chiudere la carriera sull’isola.

Per quanto riguarda l’Inter, ogni decisione è rimandata a dopo l’Europa League, sarà Antonio Conte a scegliere se riaggregarlo in rosa (il giocatore corrisponde all’identikit di centrocampista esperto e di grande forza fisica che chiede il mister salentino), o se cederlo definitivamente.

Il club nerazzurro non intende fare sconti alla richiesta di 20 milioni di euro presentata al Cagliari, che per abbassare il prezzo potrebbe inserire una contropartita tecnica di alto livello come Cragno o Nandez. Più complicata l’ipotesi di un pagamento cash.

Intanto il giocatore sarà aggregato alla squadra per la preparazione precampionato, che inizierà martedì coi test fisici e medici di Asseminello prima del ritiro di Aritzo, previsto mercoledì. Lo riporta Sky. Il belga, che è ufficialmente in prestito fino al 31 agosto in Sardegna, sarà agli ordini del nuovo allenatore Eusebio Di Francesco.

Il Biscione sta pensando a possibili alternative: tra queste c’è anche Allan, in uscita dal Napoli ma nel mirino di tante società europee, come Borussia Dortmund e Paris Saint Germain.

17-08-2020