Mercato Inter: altro ex Juventus nel mirino di Antonio Conte

Non solo Arturo Vidal. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il tecnico dell’Inter Antonio Conte avrebbe messo gli occhi su un altro ex giocatore della Juventus, Mario Mandzukic.

Il tecnico leccese è alla ricerca di calciatori esperti e di caratura internazionale per rinforzare l’attacco dei nerazzuri: considerato il non elevato budget del Biscione, la scelta potrebbe ricadere proprio sulla punta croata, che si è appena svincolata dall’Al Duhail a parametro zero.

Mandzukic ha altre pretendenti in Serie A: tra queste la Fiorentina. Il giocatore era già stato accostato all’Inter nelle scorse settimane, ma solo in vista di un possibile approdo di Massimiliano Allegri sulla panchina nerazzurra. Ora anche Conte potrebbe puntare su di lui.

I nerazzurri stanno cercando di sistemarsi anche sulle fasce. I nerazzurri sono infatti vicini all’acquisto di Aleksandar Kolarov dalla Roma, club con cui l’esterno serbo andrà a scadenza nel giugno 2021. L’ex Lazio e Manchester City avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento, ma adesso toccherà all’Inter trovare l’intesa con il club capitolino.

Il suo arrivo allontanerebbe quello di Emerson Palmieri del Chelsea, giocatore che Conte ha allenato nei Blues, ma il cui acquisto è complicato dai rapporti tutt’altro che facili tra il club londinese e lo stesso allenatore dopo la burrascosa separazione dell’estate 2018.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 28-08-2020 19:23