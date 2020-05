Mercato Inter: Antonio Conte in pressing sul giocatore del Bayern

L’Inter sta valutando un nuovo obiettivo di mercato per la fascia sinistra: non si tratta di un nome qualunque, ma di uno degli esterni più forti d’Europa, David Alaba.

Il giocatore austriaco del Bayern Monaco è in scadenza di contratto nel 2021, e la trattativa per il rinnovo con i bavaresi si è arenata negli scorsi giorni a causa dell’interesse di alcuni club europei. Oltre al Barcellona e ad alcuni club inglesi è molto forte l’interesse dell’Inter, alla ricerca di un elemento importante per rinforzare le fasce.

Secondo quanto riporta Sport1, è stato lo stesso Antonio Conte a innescare l’operazione: il mister leccese è un noto estimatore di Alaba, che voleva già ai tempi del Chelsea.

“Al Bayern sto bene, ma potrei valutare di prendere una strada diversa”, aveva detto alcune settimane fa il giocatore, che prima dell’epidemia di Coronavirus era in contatto con alcuni club della Liga.

L’agente Pini Zahavi attende l’offerta giusta: l’austriaco, già cercato in passato dalla Juventus, vuole una società competitiva, in grado di lottare per la vittoria della Champions League. Valutato una cinquantina di milioni di euro, classe 1992, il terzino di origini filippine e nigeriane è cresciuto calcisticamente nell’Austria Vienna ed ha debuttato nel calcio professionistico nella seconda squadra del Bayern, terza divisione tedesca.

Dal 2011 è un pilastro inamovibile della blasonata società bavarese, con cui ha vinto tra le altre cose 8 campionati e una Champions League.

