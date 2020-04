Mercato Inter, Antonio Conte rischia di perdere un big

Futuro nerazzurro in dubbio per Marcelo Brozovic. Da alcuni giorni il centrocampista dell'Inter è finito sulle pagine dei tabloid inglesi, che insistono su un fortissimo interesse del Liverpool campione d'Europa per il giocatore croato, pedina fondamentale della scacchiera di Antonio Conte.

Secondo quanto riporta il Daily Mirror, ci sarebbe stato un contatto tra gli uomini di mercato dei Reds, spinti dallo stesso Jurgen Klopp, e gli agenti del centrocampista: qualcosa più di un sondaggio, per capire se si possono gettare le basi per un'eventuale operazione di mercato.

La risposta dell'Inter è stata chiara: Brozovic ha una clausola di rescissione da 60 milioni di euro, e non concederà sconti per la sua cessione. Beppe Marotta e Antonio Conte restano tranquilli: finora non sono arrivate offerte ufficiali, e lo stesso giocatore non ha dato segnali.

I vertici nerazzurri puntano invece a blindare Brozovic: a breve, riporta calciomercato.com, potrebbe arrivare una proposta per il rinnovo di contratto in scadenza nel 2022. Il croato è un elemento prezioso per Conte e il Biscione vuole mettersi al riparo da possibili colpi di scena.

Brozovic, come tutti gli stranieri dell'Inter andati all'estero dopo lo stop al campionato causa pandemia, è tornato a Milano una settimana fa, in vista della ripresa degli allenamenti nei primi di maggio.

SPORTAL.IT | 20-04-2020 10:38