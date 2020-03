Mercato Inter: Antonio Conte saluta tre centrocampisti

In attesa che vengano chiarite le modalità con cui concludere la stagione, l'Inter lavora al mercato. Stando a quanto riferisce Tuttosport Antonio Conte avrebbe deciso di salutare tre centrocampisti: Roberto Gagliardini, Borja Valero e Matias Vecino.

L'ex Atalanta (che è legato all'Inter fino al 2023) è stimato dal tecnico leccese, ma lo spazio a centrocampo è poco e il giocatore non vuole perdere quota in ottica Nazionale. Sulle sue tracce c'è il West Ham: il club inglese ha provato ad ingaggiarlo anche a gennaio ma l'affare non è andato in porto. Sullo sfondo rimane il Milan, che ha chiesto informazioni nella sessione invernale senza però avviare contatti concreti. Qualora dovesse partire Kessie, il discorso potrebbe riaprirsi.

Il contratto di Borja Valero è in scadenza a giugno e non verrà rinnovato. La Fiorentina ha tentato di riportarlo a Firenze, ma la volontà dello spagnolo è quella di chiudere la carriera in patria. Difficile ipotizzare un ritorno al Villarreal, con cui a giocato dal 2010 al 2012 collezionando 70 presenze, più probabile l'ipotesi Getafe.

Capitolo Vecino: l'uruguaiano pare aver chiarito con Conte ma il pressing dell'Everton di Carlo Ancelotti è insistente e potrebbe convincerlo a cambiare aria. A gennaio il classe 1991 ha avuto qualche screzio con l'allenatore leccese: prima della partita di Coppa Italia contro il Cagliari ha accusato un problema al polpaccio ed ha abbandonato Appiano Gentile senza confrontarsi con il tecnico che, informato dallo staff medico, ha subito richiamato il giocatore. I due si sono parlati e alla fine Vecino ha avuto il 'via libera' per lasciare l'allenamento.

Per quanto riguarda il mercato in entrata Beppe Marotta sembra aver deciso di passare all'azione per Gaetano Castrovilli, che da tempo è accostato all'Inter. Rocco Commisso non ha intenzione di cedere l'ex Bari e Cremonese ma se i nerazzurri dovessero presentare un'offerta superiore ai 40 milioni di euro il presidente della Fiorentina potrebbe riflettere sulla cessione del 23enne.

SPORTAL.IT | 17-03-2020 18:35