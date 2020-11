Mercato Inter: Antonio Conte torna a parlare del suo futuro

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte nella conferenza stampa della vigilia della partita di Champions League contro il Real Madrid ha parlato di un suo ipotetico futuro proprio nei blancos. Zinedine Zidane è in discussione e potrebbe essere all’ultima stagione con i campioni di Spagna: “In questo momento sono veramente molto concentrato sull’Inter, ho iniziato un progetto qui con una proprietà molto forte e sono contento. Stiamo creando qualcosa di importante. In passato, è vero, c’è stata l’opportunità di diventare l’allenatore del Real Madrid, ma non erano forse maturi i tempi. Ho voglia di proseguire il progetto qui all’Inter“.

“Sicuramente in passato ci sono stati un paio di momenti nei quali sono stato molto vicino ad allenare il Real Madrid – ha ribadito Conte -. La stagione era già iniziata, sarebbe stato difficoltoso subentrare, era già stata fatta una programmazione da parte del club e in maniera molto sincera avevo preferito rimandare“.

Sulla partita di martedì: “Finale? È una partita del gruppo eliminatorio, importante sicuramente per noi e per loro. Entrambe ambiscono ad andare avanti, sarà una partita difficile contro una squadra attrezzata per vincere. Lo dimostra la loro storia e quello che sono tuttora ma veniamo qui a giocarcela con le nostre armi, cercando di dare seguito alle buone prestazioni e magari cercando di fare un buon risultato finale”.

Le condizioni di Sanchez, che potrebbe giocare al fianco di Lautaro: “Sicuramente non posso dirlo. Posso dire che oggi è tornato per la prima volta oggi a fare allenamento, quindi tirate voi le somme”.

“Firmerei per un pareggio? Non firmerei per un risultato prima di una partita. Si tratta di avere una nostra fisionomia e idea. Abbiamo grandissimo rispetto del Real ma vogliamo giocarci le nostre carte, poi che vinca il migliore”.

OMNISPORT | 02-11-2020 20:31