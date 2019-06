Mercato Inter, arriva l'annuncio di Romelu Lukaku

Romelu Lukaku show durante e dopo Belgio-Scozia. Il bomber del Manchester United prima trascina la nazionale belga con una doppietta nel 3-0 ai britannici (48 le reti totali nei Diavoli Rossi), dopo il match rilascia alcune dichiarazioni che fanno sognare i tifosi dell'Inter. I nerazzurri sono da tempo sulle sue tracce: per Antonio Conte è uno degli obiettivi primari per un attacco che sarà rivoluzionato con la probabile partenza di Mauro Icardi (anche se l'argentino continua a fare resistenza).

Lukaku è da anni un pallino del mister salentino, che lo voleva anche al Chelsea, e ai microfoni di Sportmediaset il giocatore fa capire che il sentimento è reciproco: "Un bene che Conte sia andato all'Inter, per me è il miglior allenatore al mondo. Sono un grande fan della Serie A, chi mi è vicino sa che ho sempre desiderato giocare nel campionato inglese e in quello italiano: amo l'Italia. E poi è arrivato Cristiano Ronaldo, Sarri andrà alla Juventus, c'è Ancelotti al Napoli: sarà una Serie A emozionante", dichiarazioni che fanno fremere i sostenitori nerazzurri.

Sul suo futuro Lukaku fa un annuncio: "Per quanto riguarda il mio futuro, ho già preso una decisione che non posso ancora comunicare pubblicamente per rispetto del Manchester United con cui ho un contratto. Il club e il mio agente ne parleranno ma ho già preso la mia decisione".

Sul giocatore ci sarebbe anche la Juventus, che ha chiesto informazioni. Lukaku non vede l'ora di trasferirsi in Italia, ma è stato avvisato dalla dirigenza dello United: se ne andrà solo se arriverà l'offerta giusta, che per gli inglesi dovrà essere vicina agli 80 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 12-06-2019 12:27