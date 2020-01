Mercato Inter: arrivato il tesoretto, nuovo nome per l'attacco

Preso Christian Eriksen, l'Inter si prepara a chiudere la sessione invernale di mercato con un ultimo grande botto in attacco. Il club nerazzurro sta per incassare i soldi per la cessione a titolo definitivo di Gabigol al Flamengo: l'attaccante brasiliano, arrivato con grande clamore nell'estate del 2016 ma rivelatosi un bidone, è rinato proprio nel club rubronegro, dove ha vinto campionato e Libertadores segnando oltre 40 gol nel 2019.

Ora l'addio definitivo: per l'Inter arriva un tesoretto da 17 milioni di euro, più il 15% di una possibile futura rivendita. Il club nerazzurro sperava in un'asta europea (alcune società di Premier sembravano interessate), ma il giocatore ha spinto per la cessione in Brasile.

Beppe Marotta e Piero Ausilio cominciano ora lo sprint finale di mercato per l'attaccante: oltre ai soliti Olivier Giroud (Chelsea) e Fernando Llorente (Napoli), è spuntato nelle ultime ore il nome di Islam Slimani.

L'Inter avrebbe fatto un sondaggio per l'attaccante algerino in prestito al Monaco ma di proprietà del Leicester: su di lui anche Tottenham e Manchester United.

Ancora sul fronte uscite, da registrare l'annuncio del tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskajer su Alexis Sanchez: "La prossima estate Sanchez tornerà al Manchester United e dimostrerà a tutti che si sono sbagliati sul suo conto". Il cileno, attualmente in prestito in nerazzurro, ha finora deluso alla corte di Conte, condizionato anche da un grave infortunio.

SPORTAL.IT | 28-01-2020 13:20