Mercato Inter: aspettando Vidal, Marotta accelera per due attaccanti

Aspettando con grande interesse ulteriori novità sulla vicenda Vidal-Barcellona, la dirigenza dell'Inter è al lavoro per regalare al tecnico Antonio Conte il rinforzo in attacco richiesto più volte, nel corso della prima parte di stagione, dal tecnico salentino: i due nomi sono quelli di Fernando Llorente e Olivier Giroud.

Il navarro, dopo la "luna di miele" con il Napoli delle prime partite, è calato vistosamente nel momento più difficile dei partenopei, e il nuovo tecnico Gennaro Gattuso non lo vede, al momento, fra i titolari. L'Inter avrebbe chiesto al Napoli quanto possa interessare uno scambio di prestiti con Matteo Politano, e al momento è in attesa di una risposta.

Una pista parallela, e non per forza alternativa, porta invece ad un altro attaccante che fa del fisico il suo punto forte, Olivier Giroud. Il francese vedrà il suo contratto con il Chelsea scadere a giugno, e il club londinese vorrebbe monetizzare una sua uscita già adesso per poter reinvestire a sua volta quando scadrà il veto sul mercato in entrata, cioè nella prossima sessione estiva.

L'Inter, però, deve superare la concorrenza di Lione e Bordeaux, al momento leggermente in vantaggio se non altro perché offrirebbero dell'attaccante campione del mondo 2018 un posto più vicino a casa. In ogni caso, l’arrivo di un attaccante sembra legato alla partenza di Politano, che nonostante i recenti proclami di Conte ha preso in considerazione l’idea di un addio.

Oltre all'opzione Napoli, per l'ex Sassuolo non vanno escluse Fiorentina e Atalanta, ma solo i partenopei sarebbero in grado di offrire una contropartita tecnica all'altezza.

Per quanto riguarda Vidal, la battaglia fra il centrocampista e il suo attuale club di appartenenza riguarda i bonus che secondo gli avvocati del cileno sarebbero stati previsti dal suo contratto, circa 2,4 milioni di euro che hanno convinto l'ex Juventus a portare il Barcellona davanti alla Commissione mista della Liga e del sindacato calciatori.

La vicenda, in realtà, risalirebbe già a un mese fa, ma è esplosa negli ultimi giorni. Il tutto nasce dalla clausola, sottoscritta dal giocatore nell'estate 2018, secondo cui a Vidal sarebbero spettati 2 milioni di euro a stagione nel caso in cui avesse giocato il 60% delle partite.

