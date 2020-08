Mercato Inter, attesa per Messi: comunicata la decisione ai compagni

Si moltiplicano in Argentina e in Spagna le indiscrezioni sulle intenzioni di Lionel Messi, che sembra sempre più deciso a lasciare il Barcellona, ancora nel caos dopo la storica sconfitta per 8-2 contro il Bayern Monaco in Champions. Secondo le voci in arrivo dalla Catalogna, il fuoriclasse argentino sarebbe rimasto molto deluso dalle mancate dimissioni del presidente Josep Bartomeu e soprattutto dalla scelta di riconfermare Eric Abidal come responsabile di mercato.

La Pulce, che si è nascosta dietro un silenzio che vale più di mille parole, è in forte disaccordo con l’ex calciatore francese e avrebbe preferito una sterzata importante dopo una stagione senza titoli e conclusa con una umiliazione. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, lo stesso Bartomeu ora non vede più la partenza di Messi come un tabù, e anzi sa che il club, in sofferenza post Covid, ne beneficerebbe economicamente.

Il numero uno blaugrana, spiega sempre la rosea, non vuole però essere ricordato come il presidente che ha ceduto Messi, e vuole che sia lo stesso giocatore ad uscire allo scoperto e annunciare le sue intenzioni.

E le intenzioni del sei volte Pallone d’Oro sarebbero chiarissime: secondo ESPN, il giocatore avrebbe già comunicato ai compagni di squadra la decisione di lasciare il club.

Una indiscrezione che se confermata rivoluzionerebbe la sessione di mercato che sta per prendere il via. Sulle sue tracce ci sono principalmente due club, l’Inter, con Suning che sogna il colpaccio mediatico, e il Manchester City, spinto dall’ex mentore di Messi, Guardiola. Attenzione anche al Paris Saint Germain, e a un possibile quanto fantascientifico scambio con Neymar o Mbappé.

OMNISPORT | 18-08-2020 13:30