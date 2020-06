Mercato Inter: Aubameyang parla del suo futuro

"Rinnovo? Ne abbiamo parlato per qualche mese ma non ho ricevuto alcuna proposta di recente. La societa' sa benissimo perche' non e' successo nulla finora, tocca a loro fare il proprio lavoro e vedremo come va". In scadenza fra un anno e accostato a club come Barcellona, Real e Inter, Pierre-Emerick Aubameyang aspetta segnali dall'Arsenal.

"Sono in una fase chiave della mia carriera e a essere onesti ho una decisione molto difficile da prendere. Ma attenzione, non ho ancora fatto alcuna scelta, potrebbe essere la piu' importante della mia carriera – afferma a 'Tf1' – Ovviamente voglio vincere dei trofei, tutti li sognano. Se provero' a farlo all'Arsenal o altrove, lo vedremo".

SPORTAL.IT | 14-06-2020 21:17