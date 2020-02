Mercato Inter: Barça e Real puntano due top nerazzurri

L’Inter, riconquistato il primo posto in classifica (al pari con la Juventus), è concentrata sulla prossima, delicata, sfida con la Lazio. Tuttavia, c’è da allontanare anche le tante voci di mercato che riguardano, in particolare, due top player nerazzurri.

Barcellona e Real Madrid avrebbero deciso di fare spesa in Italia e, in particolare, all’Inter. Entrambe le società, in estate, proveranno a migliorare le rispettive rose, cercando di inserire giocatori che possano aumentarne il tasso qualitativo.

Come racconta il Mundodeportivo, i blaugrana sono alla ricerca di un attaccante. Gli infortuni a Dembélé e Suarez stanno spingendo la dirigenza del Barça a cercare un attaccante di valore internazionale. Il nome in pole position sarebbe quello di Lautaro Martinez.

L’argentino in forza all’Inter ha una clausola rescissoria pari a 111 milioni di euro che non spaventa il Barcellona (valida nei primi 15 giorni di luglio). Lautaro Martinez sarebbe molto gradito anche a Messi (un regalo per convincere la Pulce a restare blaugrana?).

Da ricordare che non è la prima volta che il nome del Toro viene accostato al Barcellona. L’Inter si sente comunque tranquilla, forte della volontà del giocatore di continuare la sua esperienza in nerazzurro. La sua intesa con Romelu Lukaku è speciale.

Attenzione anche al Real Madrid. Sempre secondo il MD, i blancos sarebbero sulle tracce di Marcelo Brozovic. Il croato, classe 1992, ha un contratto con i nerazzurri fino al 2022 ma, anche in questo caso, c’è una clausola rescissoria, pari a 65 milioni di euro.

Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, pare convinto del fatto che Marcelo Brozovic sarebbe il profilo ideale per prendere il posto di Luka Modric, ormai 34enne e non certo di restare anche il prossimo anno a Madrid.

SPORTAL.IT | 12-02-2020 08:27