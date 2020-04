Mercato Inter, Barcellona allo scoperto su Messi e Lautaro Martinez

Lionel Messi-Inter: un matrimonio sempre pù complicato. Nonostante le forti polemiche degli ultimi tempi con il Barcellona, l'attaccante argentino non dovrebbe lasciare i blaugrana, almeno nella prossima stagione. In un'intervista a Cadena Ser, il tecnico dei catalani Quique Setien si è espresso così sul futuro della Pulce: "Se lo avrò con me il prossimo anno? Lo spero proprio. Lo convinceremo a restare facendogli vedere che abbiamo un progetto vincente".

Un progetto vincente che potrebbe vedere come perno gli acquisti di Neymar o di Lautaro Martinez: "Neymar è un grande calciatore e a tutti piacerebbe allenare i migliori, ma sappiamo che costa tanto e che non è facile prenderlo. Lautaro? Non penso al futuro, ma al presente. Lautaro o Neymar? Entrambi perchè sono ottimi calciatori".

Sulla crisi societaria: "Ho allenato tanti club con molti problemi, in club come questo è normale che tutto venga ingigantito. Spero che Bartomeu, il presidente che mi ha ingaggiato, resti con noi, parla con me e con i giocatori e io credo in lui".

Sul possibile stop definitivo, la Liga potrebbe cristallizzare la classifica: "Se non si torna a giocare è ovviamente la cosa più logica, come dare il titolo al Barcellona, ma non mi piacerebbe essere campione così e non festeggerei la Liga".

SPORTAL.IT | 17-04-2020 11:58