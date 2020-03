Mercato Inter: blindare Lautaro e due colpi a zero

In attesa di novità sul fronte stagione in corso, l’Inter starebbe ragionando su come presentarsi ai nastri di partenza della prossima stagione. L’intenzione è di migliorare il più possibile la rosa a disposizione del tecnico Antonio Conte.

Il primo pensiero, al momento, sarebbe Lautaro Martinez. L’argentino piace a moltissimi club, in particolare al Barcellona, pronto a tutto pur di farlo giocare al fianco di Leo Messi. Pure il Real Madrid avrebbe chiesto informazioni in merito.

“Abbiamo parlato con molte persone ma non c’è niente di formale o di serio, non ho avuto chiamate da dirigenti sportivi. E’ un sogno essere uno dei calciatori più richiesti sul mercato, ma per Lautaro non sta succedendo niente di particolare”, le parole di Alberto Yaqué, suo agente, a Radio La Plata.

L’Inter pare tranquilla. La clausola rescissoria di 111 milioni di euro è realtà ma il club nerazzurro non sembra disposto a prendere in considerazione nessuna “trattativa”. L’unica possibilità sarebbe un pagamento cash, complicato di questi tempi, senza contropartite tecniche.

Oltre a blindare Lautaro Martinez (magari con un rinnovo ad hoc), l’Inter starebbe pensando a chiudere, il prima possibile, con due parametri zero. Uno è noto da tempo e risponde al nome di Olivier Giroud (vicino all’Inter già a gennaio).

L’altro giocatore a zero euro seguito dai nerazzurri sarebbe Jan Vertonghen, in uscita dal Tottenham di José Mourinho. L’arrivo del belga porterebbe, quasi certamente, all’addio di Diego Godin che, in questa sua prima stagione a Milano, non ha convinto (ci sarebbe il Valencia).

L’Inter, negli ultimi anni, ha messo a segno diversi colpi a parametro zero. Il più riuscito riguarda sicuramente Stefan de Vrij, arrivato dalla Lazio nell’estate del 2018. In passato da segnalare gli affari Goran Pandev, Esteban Cambiasso e Luis Figo. Insomma, l’Inter ci sa fare con i parametri zero.

SPORTAL.IT | 31-03-2020 10:07