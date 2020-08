Mercato Inter, blitz sulla fascia: in arrivo un big della Serie A

Pochi giorni dopo la decisione di restare sulla panchina dell’Inter anche nella prossima stagione, Antonio Conte sta per accogliere il secondo rinforzo della campagna acquisti in vista dell’annata 2020-2021.

Si tratta di un altro esterno, dopo Achraf Hakimi, il cui arrivo dal Real Madrid era stato ufficializzato quando ancora il campionato 2019-2020 era in corso, ma questa volta di un esterno con un’esperienza ben superiore anche nel campionato italiano.

I nerazzurri sono infatti vicini all’acquisto di Aleksandar Kolarov dalla Roma, club con cui l’esterno serbo andrà a scadenza nel giugno 2021. L’ex Lazio e Manchester City avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento, ma adesso toccherà all’Inter trovare l’intesa con il club capitolino.

Poco meno di un anno dopo il mancato trasferimento in nerazzurro di Edin Dzeko, che inasprì i rapporti tra i due club, sembra essere tornato il sereno tra le parti, complice non solo il passaggio di proprietà in casa giallorossa, ma anche il fatto che per il secondo anno consecutivo la Roma ha mancato la qualificazione alla Champions League, con tutte le conseguenze del caso a livello economico e di mercato, avendo quindi il club meno potere nel trattenere i giocatori di primo piano di fronte a offerte importanti, quale è appunto quella dell’Inter per Kolarov.

Trentacinque anni a novembre, Kolarov incarna quel giocatore di esperienza e personalità che Conte ritiene fondamentale per affrontare la prossima stagione anche in ambito europeo.

Per la Roma, ancora alla caccia di un nuovo direttore sportivo dopo il traumatico divorzio da Gianluca Petrachi, si prospetta una scelta non facile: fare pressioni sul giocatore per convincerlo a rispettare il contratto o cedere alla volontà di Kolarov di trasferirsi all’Inter, considerando che il rendimento del serbo nell’ultima stagione è stato in leggera flessione rispetto a quello fornito nei primi due anni in giallorosso?

Peraltro il tecnico salentino è un vecchio ammiratore di Kolarov, fin dai tempi in cui l’ex ct della Nazionale era sulla panchina della Juventus. Il suo arrivo allontanerebbe quello di Emerson Palmieri del Chelsea, giocatore che Conte ha allenato nei Blues, ma il cui acquisto è complicato dai rapporti tutt’altro che facili tra il club londinese e lo stesso allenatore dopo la burrascosa separazione dell’estate 2018.



OMNISPORT | 27-08-2020 23:18