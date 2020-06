Mercato Inter, Cavani si allontana: pronto il piano B di Marotta

L’Inter è pronta al piano B per rinforzare l’attacco qualora Edinson Cavani non dovesse scegliere di andare a Milano dopo aver chiuso la stagione al Paris Saint Germain. Il nome non è nuovo in casa nerazzurra: si tratta del bomber della Roma Edin Dzeko, già inseguito la scorsa estate.

Per quel che riguarda Cavani, l’agente Walter Guglielmone ha dichiarato all’agenzia Efe che lui e il suo assistito non escluderanno alcuna opzione e si prenderanno del tempo per decidere. Il nome di Cavani è stato collegato, a tal proposito, a quello di diverse squadre sudamericane come Boca Juniors, San Paolo, Flamengo, Palmeiras e Internacional.

L’Inter, però, non vuole attendere e si è già portata avanti. Secondo quanto riportato da Tmw, infatti, i dirigenti Marotta e Ausilio si sono messi al lavoro per convincere Edin Dzeko a compiere quel passo che non aveva fatto la scorsa estate, quando pareva già in maglia nerazzurra e decise in extremis di firmare nuovamente con la Roma.

L’ingaggio di Dzeko accontenterebbe Antonio Conte, da tempo suo estimatore, e aggiungerebbe un attaccante dinamico da far giocare sia accanto a Lukaku sia in alternativa allo stesso bomber belga.

L’ostacolo principale, più che la possibilità di un nuovo accordo con la Roma (il contratto attuale scade nel 2022 ma è molto difficile che venga rinnovato, visto che il bosniaco ha 34 anni), riguarda lo stipendio: in questa stagione Dzeko ha percepito 7,5 milioni di euro, l’Inter non vorrebbe offrirne più di 5.

Per quanto riguarda il trasferimento, invece, l’Inter conta di poter investire meno dei 20 milioni chiesti dalla Roma lo scorso luglio, sia perché rispetto ad allora il calciatore ha un anno in più sia perché la stessa Roma potrebbe avere maggiori necessità di far cassa visto che la trattativa per la vendita del club non è ancora conclusa.

SPORTAL.IT | 16-06-2020 16:31