Mercato Inter: c'è il sorpasso alla Juventus, colpo più vicino

Sandro Tonali ha scelto l'Inter. Trova conferme l'indiscrezione degli ultimi giorni che mette il club nerazzurro nettamente in pole position per il centrocampista del Brescia: Tonali avrebbe espresso il suo gradimento per un trasferimento a Milano.

Beppe Marotta è così in vantaggio rispetto alla rivale Juventus, e nei prossimi giorni incontrerà il presidente Massimo Cellino per provare a chiudere in anticipo l'affare. I nerazzurri si sono mossi da tempo con l'entourage del giocatore, ora convinto dal progetto tecnico di Antonio Conte.

Secondo quanto riporta Sky, Cellino fa una valutazione del cartellino di Tonali di circa 50 milioni di euro: le Rondinelle non sono disposte a fare sconti, ma potrebbero accettare alcune contropartite tecniche, soprattutto giovani che l'Inter vorrebbe inserire nella trattativa.

La Juventus è superata ma non ancora battuta: Paratici dovrà però rilanciare l'offerta al giocatore per strapparlo in extremis ai nerazzurri.

Pochi giorni fa, Cellino si era espresso così sul futuro del suo gioiello: "Io di certi giocatori m'innamoro e non vorrei mai venderli. Mi rendo conto però che il ragazzo ha traguardi personali importanti. Lui in Francia non vuole andare. Inter e Juve le destinazioni che preferisce. De Laurentiis mi ha offerto 40 milioni, la Fiorentina è pronta a fare carte false, ma il suo destino è abbastanza segnato. Prima del covid il Barcellona era arrivato a 65 milioni più due ragazzi molto interessanti valutati 7 e mezzo a testa, uno era un esterno difensivo. Credo che i dirigenti catalani abbiano ricevuto una risposta che non hanno gradito. E non da Tonali".

SPORTAL.IT | 05-06-2020 10:33