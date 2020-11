Mercato Inter, c'è la svolta: trattativa avviata per due rinforzi

Se la trattativa per lo scambio Isco-Eriksen è in fase embrionale e attualmente non rappresenta una vera priorità, molto più importante per l’Inter è trovare già nel mercato di gennaio un nuovo difensore e un centrocampista che possa risolvere le difficoltà nelle rotazioni per il tecnico Antonio Conte: per questo motivo, la dirigenza nerazzurra ha avviato contatti con il Torino per Armando Izzo e con il Verona per Mattia Zaccagni.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, il club granata e quello nerazzurro hanno aperto da tempo un tavolo di confronto per capire come gestire il possibile trasferimento. Si parla, in questo senso, di uno scambio alla pari con Matias Vecino, centrocampista uruguaiano che, tra problemi fisici e difficoltà di adattamento agli schemi di Conte, ha perso nel corso degli anni diverse posizioni nelle gerarchie della rosa nerazzurra.

Pare fuori discussione invece la possibilità di inserire Radja Nainggolan nella trattativa. Il centrocampista belga interessa molto al Torino, ma la sua valutazione economica, unita alle richieste contrattuali, suggeriscono una negoziazione a parte di un possibile accordo.

Per il ruolo di centrocampista con attitudini offensive l’Inter ha iniziato a sondare il terreno con l’Hellas Verona per capire le possibilità di una cessione già a gennaio di Zaccagni. Il calciatore in forza agli scaligeri piace molto a Conte, che ne apprezza la duttilità all’interno di uno schema simile al suo nell’impostazione tattica di base. Zaccagni, inoltre, potrebbe consentire al tecnico salentino di trovare un’alternativa di livello per Stefano Sensi, bloccato da numerosi infortuni in un disgraziato 2020.

Attenzione però alla concorrenza: le prestazioni di Zaccagni, tra cui l’ottima partita contro il Milan, non sono passate inosservate alle altre big, con Lazio e Juventus che hanno avviato primi contatti per il classe 1995. L’Inter dovrà provare ad anticipare i tempi per strappare il calciatore nativo di Cesena alle rivali.

OMNISPORT | 11-11-2020 11:00