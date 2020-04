Mercato Inter: c'è un piano per convincere Lautaro a restare

Il futuro di Lautaro Martinez continua ad essere al centro di mille voci di mercato. Il Toro fa gola a tanti club di prima fascia, in particolare al Barcellona, pronto a tutto per fargli indossare la casacca blaugrana e farlo giocare al fianco di Leo Messi.

Quique Setién, in una lunga intervista al El Larguero, è stato chiaro: “Chi sarebbe meglio per il Barça? Lautaro o Neymar? Vanno bene entrambi, perché sono buoni giocatori di calcio”. Insomma, Lautaro Martinez ha, ormai, lo status del fuoriclasse, al pari di Neymar.

Tuttavia, l’Inter non pare intenzionata a perdere il giovane bomber argentino. Secondo il Corriere dello Sport, ci sarebbe un piano per blindare il Toro ed evitare che il Barcellona (o altre società) possano pagare la clausola rescissoria di 111 milioni e strapparlo ai nerazzurri.

Nello specifico, la strategia dell’Inter sarebbe quella di prolungare l’attuale contratto (in scadenza nel giugno del 2023) con un cospicuo aumento dell’ingaggio. Al momento, Lautaro Martinez percepisce circa tre milioni di euro a stagione.

L’Inter potrebbe anche arrivare a raddoppiare lo stipendio di Lautaro Martinez, a patto che si riesca anche ad intervenire sulla clausola rescissoria. L’Inter vorrebbe cancellarla definitivamente o almeno raddoppiarla per renderla più “inaccessibile”.

Un investimento importante da parte dell’Inter, a conferma dell’importanza che Lautaro Martinez ha ormai all’interno del mondo nerazzurro. L’argentino è diventato, a tutti gli effetti, un top player e la Beneamata non ha nessuna intenzione di perderlo.

Da ricordare anche per Lautaro Martinez ha un eccellente rapporto con Romelu Lukaku. I due si trovano a meraviglia sia in campo che fuori dal rettangolo verde. La volontà del giocatore sarà fondamentale per tenere lontani tutti, soprattutto il Barcellona.

