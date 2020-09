Mercato Inter: ceduto un big, arriva Vidal. Goleada in amichevole

Diego Godin sarà presto un difensore del Cagliari. Dopo alcuni giorni di trattativa, il giocatore dell’Inter ha raggiunto una prima intesa con il club rossoblu e con i nerazzurri per il trasferimento in Sardegna. Il centrale uruguaiano, secondo quanto riporta Sportmediaset, ha trovato l’accordo economico con l’Inter per quanto riguarda la buonuscita dopo la risoluzione consensuale del contratto, e avrebbe dato parere positivo al Cagliari per un contratto triennale.

Decisiva la mossa di Beppe Marotta di alzare la quota dell’incentivo all’uscita. Godin guadagnerà in Sardegna 3 milioni di euro a stagione, e il club nerazzurro pagherà le prime mensilità. Grazie all’addio del difensore uruguaiano, fuori dai piani di Antonio Conte, si sbloccherà definitivamente l’arrivo di Arturo Vidal da Barcellona. Mancano le firme ma l’affare è ormai in chiusura.

Venerdì la squadra di Conte ha superato in goleada per 7-0 la Carrarese. I nerazzurri sono andati a segno 4 volte nel primo tempo e tre nella ripresa: sugli scudi Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, autori di una doppietta ciascuno. A segno anche Sanchez, Young e Salcedo.

Per il mister leccese arrivano buoni segnali a otto giorni dall’esordio in campionato contro la Fiorentina. L’ultima amichevole per il Biscione è in programma sabato contro il Pisa a San Siro.

OMNISPORT | 18-09-2020 20:40