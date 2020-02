Mercato Inter, colpo a sorpresa: nuovo acquisto per Conte

Emiliano Viviano sta per firmare con l'Inter. L'ex portiere di Palermo, Fiorentina, Sampdoria e Spal ha sostenuto lunedì mattina le visite mediche di rito, e nel pomeriggio si allenerà sotto gli occhi di Antonio Conte e del suo staff tecnico.

L'estremo difensore classe 1985, che negli ultimi mesi, da svincolato, si è allenato con la Sampdoria, è stato individuato come sostituto di Samir Handanovic, alle prese con un'infrazione al mignolo della mano sinistra.

Le prestazioni del vice Padelli, soprattutto quella nel derby (entrambe le reti rossonere sono in parte colpa sua), non hanno convinto Antonio Conte, che ha chiesto e ottenuto l'arrivo immediato di Viviano. Il portiere di Fiesole fu ingaggiato già in passato dall'Inter, nel 2011, ma l'esperienza finì ancora prima di cominciare a causa di un grave infortunio al ginocchio.

L'Inter si cautela così in vista del ritorno di Handanovic, che secondo le indiscrezioni in arrivo dalla Pinetina potrebbe prolungarsi anche nelle prossime settimane.

La firma del giocatore è prevista per la giornata di martedì: per lui un contratto fino al prossimo giugno.

SPORTAL.IT | 10-02-2020 10:37