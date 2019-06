Mercato Inter, colpo di scena per Dzeko e Barella

L'Inter fatica a chiudere le trattative per Edin Dzeko e Nicolò Barella. I dirigenti nerazzurri hanno trovato da tempo l'accordo con i giocatori, che non vedono l'ora di vestire la maglia del club meneghino e di mettersi agli ordini di Antonio Conte, ma l'intesta con i club proprietari dei cartellini resta lontano.

Beppe Marotta ha incontrato negli scorsi giorni, negli uffici della Lega Calcio, il Ceo giallorosso Guido Fienga: l'amministratore delegato dell'Inter voleva accelerare per chiudere l'affare, ma il vertice è finito con un flop. Le due parti si sono trovate molto lontane da un accordo, e hanno rimandato tutto a un prossimo incontro. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

La Roma ha chiesto ufficialmente all'Inter 20 milioni di euro per il bomber bosniaco, mentre il club meneghino non va oltre i 10. Inoltre non è stato trovato nessun accordo anche su possibili contropartite: i giallorossi vorrebbero Pinamonti e Radu, e non sono convinti invece da Merola, il giocatore offerto dai nerazzurri. Un'intesa è in ogni caso possibile e quasi obbligata considerata la volontà del giocatore, ma l'affare rischia di protrarsi più del dovuto.

Non arrivano buone notizie anche per quanto riguarda Barella. Non sono in programma incontri nei prossimi giorni tra gli uomini di mercato dell'Inter e il presidente del Cagliari Tommaso Giulini, che resta inamovibile sulla richiesta di 50 milioni di euro per il centrocampista della Nazionale, che a sua volta sarebbe insidiato ora dal Paris Saint Germain. Non sono esclusi colpi di scena, e l'Inter starebbe già pensando a un piano B se non andasse in porto l'operazione.

SPORTAL.IT | 20-06-2019 09:12