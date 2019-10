Mercato Inter, colpo di scena per la caccia all'attaccante

Zlatan Ibrahimovic non è solo una suggestione per l’Inter. Secondo quanto riporta il Giornale, l’attaccante svedese si sarebbe proposto al club nerazzurro: tre settimane fa il suo agente Mino Raiola ha contattato direttamente Beppe Marotta, offrendo alla società meneghina le prestazioni della punta di Malmoe, che a gennaio si svincolerà dai Los Angeles Galaxy e sarà così libero.

Lo svedese avrebbe chiesto due anni e mezzo di contratto, mentre l’Inter si fermerebbe a uno e mezzo. Il club nerazzurro, secondo il retroscena riportato, non ha dato una risposta immediata al procuratore, prendendo tempo. I riflettori sono ora puntati sulle condizioni di Alexis Sanchez, che rientrerà dall’infortunio alla caviglia tra due mesi, secondo lo staff nerazzurro.

“Questa rosa abbiamo voluto disegnarla così. Il mercato di gennaio è a disposizione, ma i valori sono quelli che sono e i giocatori forti non sono disponibili a trasferimenti. Dobbiamo essere vigili e vedere le opportunità che ci saranno. Ibrahimovic? Oggi siamo una rosa competitiva, senza l’infortunio di Sanchez saremmo stati più felici. Ora abbiamo questo inconveniente, ma credo che nel giro di due mesi tornerà in campo e l’assetto offensivo rimarrà invariato”, queste la parole di Marotta sulla questione.

In una intervista alla Gazzetta, Zlatan è stato vago: “Ho ancora un paio di mesi per decidere, l’importante è stare bene. A 30 anni iniziai a lavorare in modo maniacale sul corpo per mantenermi. Attenzione: sottolineo “mantenermi”, non ho detto “diventare più forte”. Questo è impossibile, più di così!”.

“In serie A ho vissuto momenti indimenticabili, ascolterò tutto. Detto ciò, indipendentemente dalla squadra, voglio lottare per il massimo: se tornassi vorrei puntare allo scudetto, non cerco chi mi dà fiducia solo perché sono Ibrahimovic. Non sono un animale da zoo che la gente va a vedere: posso ancora fare la differenza”.

SPORTAL.IT | 21-10-2019 13:21