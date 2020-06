Mercato Inter: colpo di scena per Lautaro Martinez

La situazione di Lautaro Martinez sta per arrivare ad una svolta. La cessione dell'attaccante argentino al Barcellona, data per certa in Catalogna ormai da settimane, è ora in fortissimo dubbio: i blaugrana non possono permettersi di soddisfare le richieste dell'Inter, che chiede almeno 90 milioni cash per il Toro, a causa del bilancio in rosso (un buco da oltre 271 milioni di euro).

Con il passare dei giorni, le parti invece di avvicinarsi si sono allontanate: il Barcellona punterebbe su una super rateizzazione dell’affare, ma è secco il no di Suning e l'operazione sta per saltare.

Beppe Marotta e i dirigenti nerazzurri stanno così ipotizzando di offrire un rinnovo di contratto al giocatore, con lo scopo di trattenerlo a Milano. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. Già la prima settimana di luglio, spiega la rosea, Marotta potrebbe mettersi in contatto con i dirigenti di Lautaro per intavolare la discussione sul prolungamento del contratto in scadenza nel 2023.

L'ex Racing vedrebbe il suo ingaggio lievitare sensibilmente rispetto agli 1,5 milioni di euro attuali, senza raggiungere però i 10 milioni di euro a stagione che gli aveva promesso il Barcellona.

Il Toro nelle scorse settimane aveva già trovato un principio d'accordo con i blaugrana, ma ha ottimi rapporti con il club nerazzurro, e non esclude affatto un'altra stagione a Milano. Si va così verso una clamorosa permanenza del giocatore alla Pinetina: la speranza del club è di ridare serenità al giocatore in vista del tour de force in campionato.

SPORTAL.IT | 19-06-2020 09:30