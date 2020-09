Mercato Inter, colpo per Conte: arriva il via libera per il centrocampista

Arturo Vidal si avvicina grandi passi all‘Inter. Il centrocampista cileno ha trovato l’accordo con il Barcellona per la risoluzione contrattuale, che gli permetterà di svincolarsi a parametro zero e di accasarsi gratis dove vuole, ovvero nel club nerazzurro, tra le braccia del suo ex mentore Antonio Conte.

Secondo le indiscrezioni riportate dal quotidiano calatano Sport, l’annuncio della risoluzione è questione di ore: il Barcellona libererà il Guerriero, che rinuncerà ad incassare lo stipendio del suo ultimo anno di contratto. Di contro la società catalana non farà cassa con la cessione del suo cartellino.

Vidal ha già trovato con l’Inter un accordo di massima (contratto biennale da 6 milioni di euro netti): dopo l’addio al Barcellona, la firma con il suo nuovo club arriverà a breve e Conte potrà godersi il suo pupillo, chiesto a lungo negli scorsi mesi. La risoluzione di Vidal segue quella di Ivan Rakitic, che si è trasferito al Siviglia negli scorsi giorni, e precede l’addio a Barcellona di Luis Suarez, che potrebbe invece accasarsi alla Juventus a parametro zero.

Procede così spedito il piano di riduzione del monte ingaggi da parte del Barcellona, che sta lentamente rinnovando e ringiovanendo la sua rosa, in attesa di capire le intenzioni di Lionel Messi.

Con Vidal è in arrivo in casa nerazzurra un altro giocatore esperto, Kolarov: il mister leccese conta sui veterani per detronizzare la Juventus. L’ormai ex esterno della Roma sbarcherà a Milano nel corso della prossima settimana: si sottoporrà alle visite mediche e firmerà un contratto annuale con opzione per un’altra stagione a 3,5 milioni di euro netti all’anno.

OMNISPORT | 03-09-2020 16:00