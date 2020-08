Mercato Inter: con l'arrivo di Allegri via un big. Ex Juve nel mirino

La panchina di Antonio Conte è in bilico, e l’arrivo di Massimiliano Allegri potrebbe stravolgere le strategie dell’Inter e aprire inediti scenari di mercato. In primis per Marcelo Brozovic: il centrocampista croato, tra i più criticati dai tifosi dopo la finale contro il Siviglia ma considerato inamovibile da Conte, portebbe lasciare il club nerazzurro.

Il giocatore, che con Allegri non avrebbe un ruolo così centrale, è nel mirino di diverse società di Premier League, a cominciare dall’Arsenal e dal Leicester, e potrebbe salutare il Biscione. Brozovic è stato protagonista solo pochi giorni da di un battibecco sui social con un tifoso nerazzurro, che lo ha invitato ad andarsene, e i rapporti con il mondo Inter non sono più buoni come in passato. Inoltre con Allegri Eriksen ritornerà ad avere un ruolo importante nel progetto, togliendo spazio a centrocampo ad ‘Epic Brozo’.

Per quanto riguarda la difesa, il mister toscano bloccherebbe immediatamente la partenza di Skriniar, che sembrava destinato alla cessione dopo una stagione difficile nella retroguardia a tre di Conte, e per la mediana potrebbe chiedere a Beppe Marotta una vecchia conoscenza del calcio italiano, l’ex Juventus Emre Can, ora al Borussia Dortmund.

Sulla fascia sinistra non cambiano invece gli obiettivi, riporta il Corriere dello Sport: Marotta tenterà l’affondo a breve per l’esterno del Chelsea Emerson Palmieri, con cui ha già un accordo di massima. Porte aperte invece per due possibili cavalli di ritorno, Ivan Perisic e Radja Nainggolan, la scorsa stagione entrambi in prestito. Il primo, fresco di triplete con il Bayern, assumerebbe un ruolo importante nel 4-2-3-1 che ha in mente Allegri.

Nainggolan sarebbe invece il classico jolly di centrocampo, l’ideale in caso di una modifica del modulo durante il match.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 24-08-2020 15:33