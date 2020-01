Mercato Inter, Conte dà l'annuncio

L’Inter dimentica il grigio pareggio contro l’Atalanta, costato il sorpasso della Juventus nell’ultima giornata del girone d’andata, travolgendo il Cagliari negli ottavi di finale di Coppa Italia, ma Antonio Conte non è felice. A inquietarlo il passo lento della società sul mercato e soprattutto le dichiarate difficoltà nel mandare avanti le trattative per mancanza dei fondi sufficienti.

La squadra di Conte vola ai quarti senza affanni e può fare ripartire la rincorsa ai bianconeri. Il prossimo appuntamento in campionato è domenica sul campo del Lecce, ma a tenere banco è inevitabilmente il calciomercato a due settimane dalla fine della finestra invernale di trattative.

L’Inter non ha ancora messo a segno acquisti. Conte lo sa, così come l’ex ct della Nazionale è consapevole che non ci saranno affari in entrata particolarmente costosi.

Ecco quindi il tecnico abbandonare ai microfoni di 'Rai Sport' i panni del tecnico esigente e fare di necessità virtù: "Non ci sono tanti soldini, il direttore è stato chiaro. Dobbiamo essere bravi a trovare delle situazioni che ci possono portare benefici. Dobbiamo trovare occasioni a buon mercato, altrimenti la vedo dura. Le idee ci sono, se c'è la possibilità di migliorare lo faremo. Dove non si può arrivare con i soldi bisogna arrivare con l'intelligenza e l'arguzia".

Un bilancio di metà stagione è però inevitabile: "Abbiamo fatto un girone d'andata importante. Abbiamo affrontato serie problematiche e nonostante questo abbiamo totalizzato 46 punti. Il girone di ritorno sarà difficile, lo sappiamo, ci sarà ancora da lottare e da crescere, ma la cosa più importante è stato il feeling che si è creato tra me e i ragazzi ed il fatto che loro hanno sposato in pieno il mio progetto. Hanno avallato l'idea del mio calcio con le due punte, con i centrocampisti che si inseriscono e con i quinti che devono fare un grande lavoro".

Poi l'elogio ai singoli, a chi è titolare fisso e a chi ha sfruttato lo spazio a disposizione: "Sicuramente ho avuto un'ottima risposta da parte di tutti i ragazzi, visto che in diversi non giocavano da un po', anche Barella era al rientro dopo l'infortunio. Lukaku sta dimostrando la sua forza ma ha ancora margini di miglioramento. Dimarco, Lazaro, Alexis, hanno fatto tutti una buona partita. Borja Valero poi si è confermato come elemento molto importante per noi”.



SPORTAL.IT | 15-01-2020 00:00