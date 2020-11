Mercato Inter: Conte deluso, tre con le valigie

L’Inter sta attraversando un momento delicato. Le prestazioni sono incoraggianti, secondo quanto riferito dal tecnico Antonio Conte, ma i risultati non sono confortanti. Da qui la concreta possibilità di cambi importanti a gennaio.

Anche contro il Real Madrid (gara persa 3-2), Antonio Conte non ha dato fiducia a Christian Eriksen. Il nazionale danese continua ad essere un grande rebus tattico e, da più parti, si parla di una sua più che probabile cessione durante la prossima finestra di mercato.

L’ex Tottenham si è già espresso circa il suo utilizzo contingentato. Antonio Conte ha ribadito di non volersi soffermare troppo sulla questione. Insomma, il rapporto non sembrerebbe idilliaco. Da capire chi si farà avanti (all’Inter è costato 27 milioni di euro).

Situazione complicata anche per Radja Nainggolan. Il belga è entrato negli ultimi minuti della sfida contro il Real Madrid ma non ha inciso. La sua permanenza all’Inter è a forte rischio. Radja Nainggolan ha un contratto con l’Inter sino al giugno del 2022.

Due giocatori che, se arriverà l’offerta giusta, faranno sicuramente le valigie a gennaio. Ma ci sarebbe un altro giocatore che sarebbe sotto esame: Arturo Vidal. Il cileno, fortemente voluto da Antonio Conte, sta faticando.

Le prestazioni dell’ex stella di Juventus, Bayern Monaco e Barcellona sono decisamente insufficienti. Acquistato per dare più qualità al centrocampo nerazzurro, il nazionale cileno non sta rispondendo come si aspettava la società nerazzurra.

Parlare di un suo addio a gennaio è una forzatura ma, indubbiamente, Arturo Vidal è chiamato a cambiare marce e dimostrare di essere un giocatore importante, in grado di dare un contributo all’Inter del suo grande estimatore Antonio Conte.

04-11-2020