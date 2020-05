Mercato Inter: Conte dice sì allo scambio con il Barcellona

Inter e Barcellona stanno lavorando per trovare un'intesa per il trasferimento di Lautaro Martinez in Catalogna. A differenza della trattativa tra i blaugrana e la Juventus per lo scambio tra Pjanic e Arthur, l'operazione con i nerazzurri sembra ancora più avanzata, perché i catalani vogliono chiudere in tempi brevi il colpo in attacco prima di concentrarsi su altri reparti. Inoltre il diretto interessato, Lautaro, ha già detto sì a Lionel Messi e avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo presentata dal Biscione.

Il Barcellona punta ad abbassare le richieste di Beppe Marotta, per ora irremovibile sui 90 milioni di euro cash più una contropartita tecnica. Secondo il Mundo Deportivo la chiave dell'affare potrebbe essere Junior Firpo, terzino spagnolo classe 1996 che avrebbe il gradimento di Antonio Conte.

Firpo si adatterebbe perfettamente al 3-5-2 che ha in mente Conte ed è apprezzato dalla dirigenza nerazzurra anche per la giovane età: è valutato 20 milioni di euro dal Barcellona.

Tra le altre contropartite, si fanno i nomi di Ivan Rakitic e Arturo Vidal. L'Inter è fredda nei confronti del centrocampista croato ed è invece interessata al Guerriero, ma non vuole includerlo nell'affare Martinez e preferisce trattarlo a parte.

SPORTAL.IT | 26-05-2020 09:13