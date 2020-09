Mercato Inter, Conte dichiara un incedibile a sorpresa

Le prime mosse del mercato estivo-autunnale 2020 dell’Inter fanno pensare che Antonio Conte punti ad avere un “instant team” per provare a scucire lo scudetto dalle maglie della Juventus dopo nove stagioni. Da Kolarov all’obiettivo sensibile Vidal, il tecnico salentino punta ad avere in rosa giocatori esperti che possano guidare il gruppo nei momenti difficili, ma soprattutto giocatori dal dna vincente.

Certo, una squadra si costruisce con un mix di giocatori navigati e giovani e a questa categoria appartiene sicuramente Alessandro Bastoni. Il difensore scuola Atalanta è stato la rivelazione dell’annata appena passata in casa interista. Tornato dal proficuo prestito al Parma nella stagione 2018-2019, dove il centrale di Casalmaggiore ha debuttato in A dimostrando tutte le proprie qualità, Bastoni era partito come ultimo centrale della ricca batteria a disposizione di Conte, salvo scalare le gerarchie rapidamente e rubare il posto a Diego Godin, che a propria volta nel finale di stagione ha scalzato dalla titolarità Milan Skriniar.

Insomma, De Vrij e Bastoni sembrano essere le uniche certezze nella difesa del futuro dell’Inter, al punto che la dirigenza e soprattutto l’allenatore hanno bene in testa il futuro del giocatore classe ’99 appena entrato nel giro della Nazionale. Bastoni è infatti nel mirino di due big d’Europa, una della Premier League e una della Liga e il contratto in scadenza nel 2023 non gioca certo dalla parte dell’Inter, ma la decisione è presa. A breve inizieranno i colloqui con l’entourage del giocatore per il rinnovo del contratto.

La società non ha alcuna intenzione di lasciar andare uno dei futuri pilastri della Nazionale e non è affatto tentata dalla possibilità di mettere a segno una plusvalenza. Lo stesso Conte ha peraltro messo la conferma del proprio pupillo ai primi posti della propria lista dei desideri. L’Inter che andrà a caccia dello scudetto e che vorrà fare più strada possibile in Champions ripartirà dal proprio gioiello, acquistato dall’Atalanta per nell’estate e poi sapientemente gestito.

