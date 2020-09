Mercato Inter, Conte esulta: c'è l'accordo per il centrocampista

L’Inter fa felice Antonio Conte: Arturo Vidal è a un passo dal vestire la maglia nerazzurra. Il centrocampista cileno ha detto sì alla proposta di Beppe Marotta: per lui è pronto un contratto biennale da 6 milioni di euro netti a stagione, riporta la Gazzetta dello Sport.

Gli agenti del giocatore cileno, che già lo scorso gennaio era stato fortemente richiesto dal tecnico leccese, hanno contattato il Barcellona per accelerare le pratiche di addio. L’Inter ha messo come priorità il suo arrivo, tanto che ha raffreddato tutte le altre piste, tra cui quella che portava a Sandro Tonali, che sta per diventare un giocatore del Milan.

L’Inter aspetta novità dai procuratori del giocatore, che stanno provando a trovare un accordo con il club catalano per la risoluzione del contratto: il giocatore punta ad una buonuscita e a svincolarsi a parametro zero, mentre il Barça spera ancora di recuperare qualcosa dal suo cartellino.

Ora che l’intesa di massima tra l’Inter e il giocatore è stata trovata, la strada dovrebbe essere in discesa. Vidal è fuori dal progetto tecnico, come comunicato dal neo tecnico del Barcellona Ronald Koeman, e negli ultimi giorni aveva mandato messaggi alle società italiane, anche alla Juventus che però non può acquistarlo perché con gli arrivi di Arthur e McKennie gli slot per i giocatori extracomunitari sono finiti.

Conte non vede l’ora di riabbracciare il cileno, che fece esplodere nel suo triennio juventino: il giocatore ricopre perfettamente l’identikit di giocatore esperto e dinamico che ha in mente l’allenatore leccese. Dopo l’esperienza alla Juventus, Vidal ha vestito le maglie del Bayern Monaco e del Barcellona, vincendo tre campionati tedeschi e una Liga nel 2019.

OMNISPORT | 01-09-2020 07:44