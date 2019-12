Mercato Inter, Conte ha fatto la sua scelta per il centrocampo

Falcidiata dagli infortuni, l’Inter è al lavoro per potenziare la rosa e, soprattutto, accontentare Antonio Conte che, in più occasioni, ha sottolineato la necessità di avere qualche elemento in più in rosa. Il mercato di gennaio sarà vitale per le ambizioni nerazzurre.

I vertici nerazzurri stanno valutando tante opzioni. Arturo Vidal è un nome molto chiacchierato ma, al momento, il Barcellona (prossimo avversario dell’Inter in Champions League) non pare intenzionata a cedere il cileno.

Antonio Conte, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe abbracciare presto Rodrigo De Paul. Il centrocampista in forza all’Udinese è già stato accostato all’Inter e, a gennaio, la classica fumata bianca potrebbe diventare realtà.

L’argentino, classe 1994, non sta disputando una grandissima stagione con la casacca dei friulani e, davanti ad una proposta congrua (non inferiore ai 30 milioni di euro) potrebbe davvero lasciare l’Udinese per volare da Antonio Conte. Attenzione anche alla Roma.

Rodrigo De Paul ha tutte le caratteristiche che piacciono ad un tecnico come Antonio Conte. Ha fisicità, nonostante non sia altissimo, sa inserirsi in zona gol e ha un feeling importante con la rete (19 reti dal 2016, anno del suo arrivo a Udine).

L’Inter, per provare ad abbassare le pretese economiche dell’Udinese, potrebbe mettere sul piatto una contropartita tecnica gradita alla famiglia Pozzo. Attenzione al nome di Federico Dimarco, classe 1997, giovane di grande prospettiva.

Buona parte del cash necessario per trattare con l’Udinese, l’Inter dovrebbe recuperarlo dalla cessione di Gabigol, valutato non meno di 20/25 milioni di euro. Se il Flamengo non dovesse essere competitivo a livello di offerta, ci sarebbero alternative europee.

SPORTAL.IT | 04-12-2019 09:58