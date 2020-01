Mercato Inter, Conte ha scelto il rinforzo: nuovo piano

Ormai non ci sono più dubbi. Il primo, grande, obiettivo dell’Inter per rinforzare la rosa di Antonio Conte è Arturo Vidal. Il centrocampista del Barcellona è ritenuto l’uomo giusto per far fare il salto di qualità alla formazione nerazzurra.

Beppe Marotta avrebbe già incontrato Fernando Felicevich, agente del centrocampista cileno, per un primo faccia a faccia. Secondo il Corriere dello Sport, sarebbe in programma un nuovo faccia a faccia tra le parti.

L’Inter sarebbe disposta ad un sacrificio economico importante per arrivare alla classica fumata bianca. Antonio Conte è conscio del fatto che avere il 32enne blaugrana farebbe decisamente comodo per proseguire la corsa allo Scudetto.

Arturo Vidal avrebbe già fatto intendere la sua volontà di tornare in Italia. Oltre alla richiesta ufficiale al Barcellona (ha chiesto il pagamento di 2,4 milioni di premi), il nazionale cileno starebbe anche spingendo per “obbligare” il Barça ad ascoltare l’Inter.

L’Inter punta a chiudere la trattativa nel minor tempo possibile, così da permettere ad Antonio Conte di inserire Arturo Vidal nei meccanismi nerazzurri nel minor tempo possibile. Da qui la necessità di una proposta importante (il Barça chiede non meno di 20 milioni di euro).

Parallelamente, come confermato da Beppe Marotta, l’Inter sta cercando anche di piazzare alcuni giocatori ai margini del progetto. In particolare si attendono novità sul fronte Gabigol con il recente inserimento del Chelsea tra le pretendenti al brasiliano.

Le prossime ore saranno decisive per capire se si arriverà alla classica fumata bianca. L’Inter ha scelto Arturo Vidal, ora c’è da convincere il Barcellona a lasciarlo andare. Attenzione, per la fascia, anche al nome di Matteo Darmian.

SPORTAL.IT | 07-01-2020 08:13