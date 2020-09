Mercato Inter: Conte in ansia per un suo top player

Il mercato è imprevedibile. Ogni giorno nascono nuove opportunità e, in alcuni casi, tornano in auge vecchie piste. L’Inter sarebbe alle prese, nuovamente, con la concreta possibilità di perdere uno dei suoi top player.

Secondo il media spagnolo Sport, il Barcellona sarebbe, infatti, pronto a tornare alla carica per Lautaro Martinez. Il motivo? La possibile partenza di Luis Suarez, sempre più vicino a trovare un accordo con la Juventus.

I blaugrana sembravano aver scelto il 25enne Memphis Depay come sostituto del Pistolero ma, nelle ultime ore, tutto sarebbe cambiato e il nome di Lautaro Martinez sarebbe tornato prepotentemente di moda.

L’Inter, dal canto suo, resta tranquilla. I vertici della società nerazzurra hanno ribadito, più volte, di non aver nessuna intenzione di trattare l’eventuale cessione del giovane bomber argentino. L’ultimo a confermare la permanenza del Toro all’Inter è stato Piero Ausilio.

Il Barça, tuttavia, pare deciso a riprovarci, consapevole che l’Inter non sembra disposta a trattare sul prezzo del cartellino del Toro (affare da non meno di 85 milioni di euro). Come sempre, la volontà del giocatore potrebbe fare la differenza.

Lautaro Martinez sarebbe perfetto anche per mandare un segnale a Leo Messi e confermargli la voglia di cambiare rotta e provare a riportare il Barcellona a competere per grandi obiettivi, Champions League compresa.

Antonio Conte non prende neppure in considerazione la possibilità di dover fare a meno di uno degli elementi chiave del suo attacco. La volontà del tecnico è nota a tutti, in particolare alla dirigenza nerazzurra.

