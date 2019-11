Mercato Inter, Conte manda un altro messaggio alla dirigenza

Antonio Conte manda un altro messaggio all'Inter dal palco del Leadership Development Institute, in Arabia Saudita, dove ha tenuto una lezione agli allenatori locali, spiegando il suo metodo di lavoro e la sua filosofia per eccellere: "Io in primis devo dare il buon esempio. Non al 100%, ma al 110%. Una volta che hai trasferito questi concetti quotidianamente, è ovvio che alzi l'asticella anche nei confronti di chi lavora con te, dei tuoi giocatori".

Il mister dei nerazzurri dopo la sconfitta con il Borussia Dortmund è andato in pressing sulla dirigenza, chiedendo a gran voce rinforzi e giudicando insufficiente la rosa attuale a sua disposizione: "Se vogliamo scrivere la storia, cioè vincere, allora la richiesta deve essere alta per tutti. Perché chi vince scrive la storia dei club. Lo so, la mia è una richiesta molto alta, tanti fanno fatica".

"Quando arrivi in un nuovo club non tutti sono abituati al ritmo che porti, e rischi di perdere qualcuno per strada perché non riesce a sopportare i giri del motore della macchina che metti in moto".

"Ma se l'ambizione è quella di vincere, di cercare di fare qualcosa di importante, allora è inevitabile chiedere tanto a se stessi e agli altri. È un modo di lavorare per eccellere e per cercare di vincere. Non è detto che alla fine si vinca, però l'importante è che alla fine della stagione tu sai che hai fatto il possibile dal punto di vista lavorativo per raggiungere il massimo".

Nelle prossime settimane l'Inter sarà impegnata su due fronti: in campo la squadra di Conte proverà a tenere il passo della Juventus e si giocherà le ultime carte per la qualificazione agli ottavi di Champions League. Dopo la sosta delle Nazionali, il Biscione è atteso a sette partite in un mese (cinque di campionato e due in Europa) che determineranno la sua stagione, nel bene o nel male.

L'altro fronte è quello del mercato, con Marotta e Ausilio impegnati a soddisfare, almeno in parte, le richieste del tecnico che vuole un centrocampista di alto livello e d'esperienza e un attaccante in grado di sostituire Romelu Lukaku.

SPORTAL.IT | 12-11-2019 23:11