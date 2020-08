Mercato Inter: Conte preferisce l'esperienza

I vertici dell’Inter si stanno adoperando, in ogni modo, per accontentare Antonio Conte. Tante le operazioni di mercato pensate per garantire all’allenatore nerazzurro la rosa migliore per essere protagonisti (e vincenti) il prossimo anno.

Come è noto, l’Inter sarebbe concentrata sul centrocampo. La sensazione è che sia passata la “linea Conte”, ovvero puntare su giocatori di grande esperienza, pronti subito e non investire su giovani promesse.

La conferma è la decisione, da parte dei nerazzurri, di mollare Sandro Tonali, ormai destinato a giocare nel Milan. Antonio Conte preferirebbe due giocatori navigati come il 33enne Arturo Vidal (suo pupillo) e il 29enne N’Golo Kanté (altro giocatore gradito ad Antonio Conte).

L’Inter sarebbe ormai decisa all’assalto finale. Per il cileno, la trattativa sarebbe già a buon punto, nonostante le recenti parole dell’ex bianconero. Arturo Vidal ha il contratto in scadenza nel giugno del 2021, quindi il prezzo del suo cartellino non dovrebbe essere “fuori mercato”.

Per arrivare, invece, a N’Golo Kanté (valutato dal Chelsea non meno di 50 milioni di euro), l’Inter starebbe pensando alla cessione di uno tra Milan Skriniar e Marcelo Brozovic. Da non escludere uno scambio di giocatori con i Blues con l’inserimento di uno dei due.

Con il duo Vidal-Kanté in mezzo al campo, Antonio Conte avrebbe quella copertura che sta cercando dal suo approdo all’Inter. Da capire il futuro di Roberto Gagliardini e Matias Vecino (entrambi sembrano destinati a lasciare l’Inter).

Sempre per restare in tema “esperienza”, l’Inter sta chiudendo l’affare Aleksandar Kolarov (classe 1985). La fumata bianca sarebbe ormai ad un passo. Si starebbe discutendo solo sulla durata del contratto, ossia annuale o biennale.

OMNISPORT | 31-08-2020 09:51