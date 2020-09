Mercato Inter: Conte preoccupato, Kanté si allontana

L’Inter ha fretta di mettere a disposizione di Antonio Conte la rosa completa per affrontare, al meglio, la nuova stagione. Al momento i nerazzurri sarebbero concentrati su un nome in particolare, ovvero quello di N’Golo Kanté.

Dopo aver ormai chiuso con Arturo Vidal, il club nerazzurro starebbe forzando i tempi per trovare l’intesa con il Chelsea per N’Golo Kanté, centrocampista che tanto piacerebbe ad Antonio Conte (l’ha allenato ai tempi dell’avventura ai Blues).

Tuttavia, ci sarebbero dei problemi. Il Chelsea chiederebbe, per il centrocampista classe 1991, non meno di 60 milioni di euro e li vorrebbe tutti cash (anche per rientrare dei tanti investimenti fatti nel mercato).

L’Inter preferirebbe altre vie, magari uno scambio di giocatori (Milan Skriniar, Matias Vecino e Marcelo Brozovic sarebbero nella lista dei cedibili). Una situazione di stallo che potrebbe favorire l’inserimento del Manchester United.

I Red Devils, secondo il Tuttosport, sarebbero pronti a farsi avanti, in maniera importante, per strappare N’Golo Kanté all’Inter e farlo diventare un perno del Manchester United. Il Chelsea attende l’offerta giusta.

Dovesse perdere la corsa al nazionale francese in forza al Chelsea, l’Inter sarebbe costretta a valutare altre opzioni, soprattutto dopo la decisione di lasciar andare al Milan Sandro Tonali. Attenzione al nome di Thomas Locatelli.

Nel frattempo, Antonio Conte attende notizie. L’allenatore nerazzurro ha voglia di allenare il gruppo che poi lo seguirà per l’intera stagione. Per il duo Marotta/Ausilio il tempo stringe. Servirebbe, soprattutto per N’Golo Kanté, uno di quei blitz tanto cari all’ad Beppe Marotta.

OMNISPORT | 09-09-2020 09:55