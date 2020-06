Mercato Inter: Conte preoccupato, non solo Lautaro in uscita

C’è tanta agitazione in casa nerazzurra. Da un lato c’è la voglia di tornare in campo. Il 13 giugno è in programma la fondamentale sfida con il Napoli, con in palio la finale di Coppa Italia. Dall’altra attenzione al mercato con tanti gioielli nerazzurri a rischio addio.

Ci sono novità sul fronte Lautaro Martinez. Secondo il Mundodeportivo, il Barcellona avrebbe avanzato una nuova proposta per strappare il Toro all’Inter. Sul piatto 70 milioni di euro e il cartellino del difensore argentino Junior Firpo, valutato 41 milioni di euro.

I vertici dell’Inter continuano a ribadire la volontà di continuare il rapporto con Lautaro Martinez, evidenziando che l’unica possibilità di un suo addio è legata al pagamento totale della clausola rescissoria (pari a ben 111 milioni di euro)

Antonio Conte, oltre al rischio di perdere Lautaro Martinez, potrebbe anche fare i conti con l’addio di Milan Skriniar. Il difensore slovacco piacerebbe moltissimo a Manchester City e Manchester United. Secondo la BBC, i Red Devils sarebbero pronti a mettere sul piatto 55 milioni di euro.

Insomma, due colonne della squadra potrebbe non far parte della rosa del prossimo anno. Oltre a Lautaro Martinez e Milan Skriniar, dovrebbe fare le valigie anche Roberto Gagliardini, centrocampista che sta avendo poco spazio nell’ultimo periodo (possibile ritorno all’Atalanta)

Inter che non starà con le mani in mano. Come è noto, il duo Marotta/Ausilio è al lavoro per individuare i rinforzi giusti per migliorare la rosa di Antonio Conte. Diversi i nomi accostati all’Inter. Per l’attacco, sfumato Timo Werner, si continua a parlare di Edinson Cavani.

Per il centrocampo, oltre al ritorno di Radja Nainggolan (pronto a riconquistarsi un posto nell’Inter), è tanta la voglia di battere la concorrenza e assicurarsi il giovane talento del Brescia Sandro Tonali (pronta un’offerta importante per convincere Massimo Cellino).

SPORTAL.IT | 05-06-2020 08:55