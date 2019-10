Mercato Inter, Conte raddoppia: vuole due rinforzi a centrocampo

Ormai è una certezza: l'Inter a gennaio interverrà per rinforzare il reparto di centrocampo a disposizione di Antonio Conte. Le ultime partite dei nerazzurri e l'infortunio di Sensi hanno confermato che in questa zona di campo il tecnico leccese ha poche alternative: il mister salentino ha chiesto a gran voce a Beppe Marotta e Piero Ausilio almeno un colpo di mercato, preferibilmente due, per poter puntare a grandi traguardi.

I due obiettivi sono Arturo Vidal e Nemanja Matic, che potrebbero sbarcare entrambi a gennaio alla corte di Antonio Conte. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. Il centrocampista cileno comincia a mostrare segnali di insofferenza a Barcellona, dove ormai è una seconda scelta: anche nell'ultima partita di Champions League contro lo Slavia Praga ha giocato solo pochi minuti nel finale e dopo la gara ha espresso il suo malcontento senza mezzi termini.

"Sono triste per non essere stato scelto per giocare da titolare, ma l’importante è che la squadra abbia vinto. Quando uno non rende come dovrebbe accadono quelle cose, si finisce per soffrire. È stata una partita difficile, complicata", sono state le sue parole a Fox Sports.

Vidal era un fedelissimo di Conte ai tempi della Juventus: il mister nerazzurro lo accoglierebbe a braccia aperte. Nemanja Matic, allo stesso modo, era uno dei perni su cui si sosteneva il Chelsea del tecnico salentino vincitore della Premier League 2016/2017.

Il serbo ha il contratto in scadenza a giugno ed è attualmente in rotta con il Manchester United, ormai ai margini della rosa. Il divorzio potrebbe arrivare a gennaio e l'Inter è pronta ad approfittarne per portarlo a Milano e fare felice Conte.

Le altre alternative sono più complicate: Van de Beek è un obiettivo ma resta un sogno, serve una cessione milionaria oltre a quella di Gabigol, ormai a un passo dal trasferimento definitivo al Flamengo. Poi Tonali, che è più un obiettivo per la prossima stagione. Si allontanano invece altri due profili come quelli di Rakitic ed Eriksen.

SPORTAL.IT | 24-10-2019 12:28