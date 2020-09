Mercato Inter: Conte riabbraccia Vidal e ne saluta tanti

Dopo una lunga telenovela, Arturo Vidal è finalmente a disposizione di Antonio Conte (contratto biennale). I due si ritrovano dopo i successi ai tempi della Juventus. Ora l’obiettivo è vincere con l’Inter.

Ufficiale l’addio del cileno al Barcellona, comprovato anche dai tanti messaggi dei suoi, ormai, ex compagni. Tra i tanti, anche il saluto di Leo Messi: “Sono stati due anni nei quali abbiamo condiviso tante cose insieme e ti sei fatto notare molto. Mancherai allo spogliatoio, Arturo. Ti auguro tutto il meglio per questa nuova tappa nel tuo nuovo club. Le nostre strade si incroceranno di nuovo, ne sono sicuro”.

Concluso l’acquisto di Arturo Vidal, l’Inter ora ha come priorità, come spiegato dal presidente Steven Zhang, quella di sfoltire la rosa. Tanti i giocatori che non rientrano nei piani del club e, di conseguenza, sono da piazzare altrove.

Diego Godin, come rivelato da Eusebio Di Francesco, è sempre più vicino a trovare l’accordo definitivo con il Cagliari (che spera anche di trovare il modo di riavere Radja Nainggolan, altro giocatore che potrebbe lasciare l’Inter).

Secondo la stampa croata, il Monaco sarebbe, invece, pronto a mettere sul piatto una proposta di ben 38 milioni di euro per convincere Marcelo Brozovic a fare le valigie e trasferirsi in Francia, nella Ligue 1.

Da capire anche il futuro di Milan Skriniar. Reduce da una stagione non eccezionale, il difensore slovacco, classe 1995, sembra piacere molto al PSG (non sarebbe arrivata nessuna offerta). Senza la proposta giusta, resterà nerazzurro.

Nelle prossime ore, da non escludere che l’Inter si rimetta al lavoro per capire se ci siano altre opzioni di mercato. Il nome di N’Golo Kanté resta in pole position anche se il Chelsea non pare intenzionato a lasciarlo andare.

OMNISPORT | 21-09-2020 08:10