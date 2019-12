Mercato Inter, Conte si consola: imminenti due rinforzi di lusso

L'amara eliminazione dalla Champions League non frena il piano di mercato dell'Inter: Beppe Marotta ha assicurato ad Antonio Conte che a gennaio i nerazzurri forniranno al tecnico leccese almeno due rinforzi importanti per poter competere con la Juventus fino al termine della stagione.

Mentre per l'attacco si spera ancora in un rientro al 100% di Alexis Sanchez, il reparto principale da rinforzare resta il centrocampo: il primo nome sulla lista acquisti di Marotta e Ausilio è quello del gioiello dell'Atalanta, in prestito al Parma, Dejan Kulusevski. Il Biscione sarebbe pronto a mettere sul piatto 40 milioni di euro per averlo subito e anticipare la folta concorrenza.

La situazione di Arturo Vidal: l'agente è entrato in contatto con l'Inter, ma il Barcellona chiede ancora troppo per un giocatore che a maggio compirà 33 anni. Esclusa, inoltre, la partenza di Lautaro Martinez per il club blaugrana. La trattativa con il club catalano è quindi entrata in stallo.

Conte chiede rinforzi anche sulla fascia sinistra: il nome delle ultime ore è quello di Marcos Alonso, esterno del Chelsea. I Blues chiedono 35 milioni di euro per il giocatore, l'alternativa è Emerson Palmieri, che milita sempre tra le fila dei londinesi.

Sempre al Chelsea si valuta poi con attenzione Olivier Giroud, ma come detto l'Inter per ora frena, in attesa del ritorno di Sanchez. L'affare potrebbe aprirsi solo in caso di partenza di Politano, impiegato con il contagocce da Antonio Conte in questa prima parte di stagione. I nerazzurri sperano intanto di chiudere quanto prima con il Flamengo la cessione di Gabigol: si punta ad almeno 30 milioni per il cartellino del brasiliano.

SPORTAL.IT | 12-12-2019 09:15