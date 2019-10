Mercato Inter, Conte vuole rinforzi: possibile un grande ritorno

L’infortunio di Alexis Sanchez spinge l’Inter sul mercato di gennaio. Antonio Conte ha chiesto l’arrivo di un altro attaccante a Marotta e Ausilio, forte fisicamente e dalla grande esperienza internazionale: l’obiettivo numero uno è Mario Mandzukic, ma per la punta della Juventus il Manchester United resta nettamente favorito. L’altro nome caldo è quello di Zlatan Ibrahimovic.

Secondo la Gazzetta dello Sport, l’Inter sta valutando concretamente un ritorno dell’attaccante svedese a Milano. Ibrahimovic è in scadenza di contratto a fine dicembre con i Los Angeles Galaxy, e potrebbe approdare in nerazzurro ai primi di gennaio.

Secondo l’ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi l’affare è possibile: “Con lui ho puntato prima sull’uomo che sull’atleta. Per mesi gli sono stato dietro. Nella sua biografia ha scritto che è diventato cinico alla Juventus di Moggi. Sì, a gennaio potrebbe anche tornare all’Inter“, sono le sue parole a Radio Bianconera.

Nei giorni scorsi Ibrahimovic, che a Milano, sponda interista, vinse 3 scudetti dal 2006 al 2009, si era così espresso sul suo futuro: “Il contratto finirà a dicembre e cosa succederà oltre quella data non lo so ancora. Vedremo, ci sono tante cose a cui pensare. Se posso venire in Italia non vedo il problema, faccio meglio di quanto facciano quelli che ci sono ora”.

“Secondo me la Juventus sta facendo grandi cose, è il simbolo del calcio italiano per la squadra e i calciatori che hanno. Anche l’Inter sta facendo grandi cose con un grande allenatore. Le altre squadre stanno provando qualcosa ma non sono ancora al loro livello”.

SPORTAL.IT | 17-10-2019 10:28