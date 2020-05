Mercato Inter, dalla Spagna: notizie confortanti su Lautaro

La sconfitta subita contro la Juventus nell’ultima partita prima della lunga sosta forzata del campionato a causa della pandemia di Coronavirus ha allontanato forse definitivamente l’Inter dalla lotta allo scudetto, ma non ha spento la voglia di Antonio Conte di provare a vincere qualcosa con i nerazzurri.

Per questo il prossimo mercato in entrata sarà intenso per il duo Marotta-Ausilio, chiamati però anche a sventare il pericolo di uscite importanti.

Una su tutte quella di Lautaro Martinez, che è un obiettivo dichiarato del Barcellona. Il presidente Josep Bartomeu e il tecnico Quique Setien si sono spesi in termini elogiativi per El Toro, ma dalla stessa Catalogna arrivano notizie incoraggianti per l’Inter e inquietante sulla situazione economica del Barça.

A parlare dei conti dei blaugrana è stato Jaume Roures, catalano e amministratore unico di ‘Mediapro’, la società che detiene i diritti televisivi della Liga: “L’ho già detto tante volte, il Barcellona ha dei debiti astronomici e problemi economici gravissimi – ha detto Roures ai microfoni di ‘Sport’ – Non ha mezzi per risolverli. Quando si parla di certi acquisti, mi viene da ridere. So che bisogna vendere giornali e fare programmi televisivi, ma non ci sono soldi in cassa, questa è la realtà”.

Roures non fa quindi il nome di Martinez, ma sembra escludere che il Barcellona abbia la forza di mettere a segno acquisti di un certo spessore, a fronte ovviamente della permanenza di Leo Messi, il cui contratto scadrà nel 2022, ma che non ha ancora trovato l’accordo per il prolungamento.

Ma quali sarebbero le cause della crisi finanziaria del Barcellona? Ancora Roures: “In parte tutto questo è dovuto ai debiti irresponsabili di questi anni, in parte perché il club è entrato in un ciclo di perdite. Sarebbe possibile fare mercato con gli scambi, ma i giocatori del Barça guadagnano tanto e non sarà semplice per i club acquirenti assicurar loro lo stesso ingaggio”.

SPORTAL.IT | 21-05-2020 13:07