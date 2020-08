Mercato Inter, dalla Spagna una nuova rivelazione su Leo Messi

Per il Barcellona è un 2020 nero, dal punto di vista sportivo. Il club catalano è al centro di una rivoluzione per provare a tornare protagonista in Spagna e in Europa: un ribaltone iniziato dopo il pesante 2-8 contro il Bayern Monaco e passato, nei giorni immediatamente successivi, con l’esonero di Quique Setien e il licenziamento di Eric Abidal dal ruolo di segretario tecnico. E che è sempre più vicino a coinvolgere la bandiera Leo Messi . Con l’ Inter alla finestra, pronta ad approfittarne.

Secondo quanto riportato da ‘Radio Catalunya’, infatti, il nuovo tecnico Ronald Koeman si è subito attivato per comprendere le intenzioni della Pulce argentina, accostata non soltanto ai nerazzurri, ma anche al Manchester City . Che però non può rendersi protagonista di spese pazze , viste le recenti difficoltà a livello di Fair play finanziario che hanno rischiato di tenere fuori dall’Europa il club di proprietà dello Sceicco Mansour .

L’argentino avrebbe interrotto le sue vacanze per incontrare Koeman a Barcellona, su consiglio del presidente Bartomeu . Le parole di Messi al tecnico olandese sarebbero state però, secondo la radio catalana, “raggelanti” . Nello specifico, “Messi ha dichiarato di vedersi più fuori che dentro il Barcellona ” come riportato dai cronisti spagnoli.

Già nelle dichiarazioni di presentazione, Koeman si era detto speranzoso di poter lavorare con Messi, dichiarazioni che hanno di poco anticipato un incontro organizzato in tutta fretta. L’ Inter osserva molto attentamente le evoluzioni della situazione: da una parte i nerazzurri vorrebbero rispettare i tempi che si sono imposti (l’obiettivo è quello di un ingaggio a parametro zero nell’ estate 2021 ), dall’altra avrebbero un’occasione più unica che rara per arrivare a convincere la Pulga a vestire sin da subito la maglia nerazzurra.

Quel che è certo è che l’ennesimo disastro europeo del Barça ha colpito fortemente il sei volte Pallone d’Oro , che pur all’inizio della fase finale della sua carriera sente ancora di poter essere determinante e conserva immutate ambizioni di vittoria a tutti i livelli. Servirà però un mercato di alto livello per rilanciare il Barcellona ed è qui che l’argentino nutre dei dubbi, consapevole che sarà molto difficile costruire in breve tempo una squadra competitiva attraverso nuovi acquisti, vista la crisi economica .

Nel frattempo, Koeman non ha né confermato né smentito l’indiscrezione di ‘Radio Catalunya’, né Messi sembra intenzionato a rompere ufficialmente il silenzio prima di prendere una decisione definitiva: l’ addio clamoroso al Barça, però, sembra essere più vicino e l’Inter mantiene le dita incrociate.

OMNISPORT | 21-08-2020 08:37