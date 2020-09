Mercato Inter, deciso il prossimo colpo: ma serve una cessione

Lo sfogo di Antonio Conte, anzi gli sfoghi contro la società, visto che a quello del post partita contro l’Atalanta si è aggiunto dopo pochi giorni quello successivo alla finale di Europa League persa contro il Siviglia, sono ormai lontani nel tempo. L’incontro tra il tecnico salentino e il presidente Zhang Jindong al termine della stagione ha riportato il sereno tra le parti, o forse sarebbe meglio parlare di tregua, visto che il mercato dell’Inter ha finora aggiunto solo due elementi alla rosa nerazzurra, Achraf Hakimi e Aleksandar Kolarov, oltre al ritorno di Andrea Pinamonti.

Gli ultimi giorni però porteranno novità importanti, probabilmente in tutti i reparti.

In attesa che si sblocchi lo stallo per Arturo Vidal e in attesa di capire se si farà cassa per poter presentare una buona offerta al Chelsea per Ngolo Kanté, il prossimo acquisto in ordine di tempo potrebbe essere un pupillo di Conte, di fatto promesso sposo dell’Inter da un anno e mezzo.

Si tratta di Matteo Darmian, che nel 2019 ha lasciato il Manchester City per tornare in Italia con il Parma, ma che già all’epoca fu “promesso” all’Inter. L’affare sarebbe potuto andare in porto già lo scorso gennaio, ma alla fine la situazione è stata congelata.

Ora sembra tutto pronto e Conte non vede l’ora di riabbracciare un giocatore valorizzato in Nazionale e in grado di ricoprire più ruoli: centrale a tre e all’occorrenza a quattro ed esterno di difesa a quattro come di un centrocampo a cinque.

Un jolly molto utile, e pure poco costoso, visto che al Parma andranno 2,5 milioni, ma per arrivare al quale, occorre anche in questo caso accelerare alla voce cessioni. Darmian andrà infatti a prendere il posto in rosa di Antonio Candreva, ex compagno in Nazionale proprio nell’era Conte, ma arrivato al termine della propria esperienza interista.

Dopo un’ottima partenza nella scorsa stagione, l’ex laziale ha via via perso il posto da gennaio in avanti in concomitanza con l’arrivo di Ashley Young. Le proposte per Candreva non mancano: Genoa e Sampdoria sono pronte ad un derby per assicurarselo, ma il giocatore è scettico sul piano tecnico e c’è da risolvere nodo dell’ingaggio. L’ultima squadra ad interessarsi è stata la Fiorentina, che potrebbe essere la soluzione giusta e spalancare a Darmian le porte di Appiano Gentile.



Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 19-09-2020 18:04