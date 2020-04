Mercato Inter, doccia fredda dall'Inghilterra

La sconfitta contro la Juventus subita prima della sosta forzata del campionato ha allontanato l’Inter dal sogno scudetto, cullato per tre quarti di stagione. Ormai staccata dai bianconeri e dalla Lazio la squadra di Antonio Conte non darà comunque nulla di intentato, qualora la Serie A dovesse riprendere, per dare la caccia alle prime due, ma senza perdere di vista il cammino in Europa League.

La società sta intanto già lavorando in vista della prossima sessione di mercato per rendere più competitiva la rosa. Le grandi manovre riguardano in particolare l’attacco, dove però non arrivano buone notizie. Dopo l’accelerazione della Roma per Dries Mertens giungono infatti notizie poco rassicuranti anche dall’Inghilterra, dove il Chelsea starebbe per proporre il rinnovo a Olivier Giroud.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport 24’, infatti, il club londinese è intenzionato a esercitare l’opzione di rinnovo presente nel contratto del campione del mondo. Il contratto di Giroud con i Blues scadrà nel giugno 2021 e se così fosse, e se il giocatore accetterà la proposta, svanirà per l’Inter la possibilità di ingaggiare l’attaccante a costo zero e l’affare potrebbe saltare definitivamente, visto che i nerazzurri sembravano interessati al centravanti solo qualora l’unico esborso fosse stato quello relativo all’ingaggio.

Che si tratti di una contromossa provocatoria del Chelsea, i cui brutti rapporti con Conte sono noti? Lo si saprà a breve, ma insospettisce il fatto che la svolta dei londinesi sia arrivata proprio nelle ore in cui erano circolate voci di un accordo tra l’Inter e Giroud, pupillo di Conte durante i due anni trascorsi dal tecnico salentino sulla panchina dei Blues. Lo stesso giocatore poche settimane fa aveva espresso i propri rimpianti per non essersi accasato a Milano durante il mercato di gennaio.

SPORTAL.IT | 24-04-2020 20:03