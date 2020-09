Mercato Inter, due big mandano un messaggio a Conte

Il sogno di arrivare a Leo Messi sarà anche destinato a restare tale, come dichiarato dal direttore sportivo Piero Ausilio, fatto sta che per finanziare le operazioni in entrata l’Inter ha bisogno di sfoltire l’organico.

Le strade da seguire sono due: effettuare tante cessioni poco remunerative o puntare sull’addio di un big, in grado da solo di portare la liquidità necessaria per operare in entrata.

Se si decidesse di percorrere la seconda strada tra i maggiori “indiziati” ci sono Milan Skriniar e Christian Eriksen, ma nessuno dei due pare voler lasciare Milano, così come Marcelo Brozovic, che si è già espresso a riguardo.

Lo slovacco e il danese hanno parlato dai rispettivi paesi, dove sono impegnati con le proprie Nazionali, mandando un messaggio chiaro ad Antonio Conte e alla società dai microfoni di ‘DR Sporten’.

“Spero che si riparta tutti da zero, poi bisognerà vedere cosa pensa davvero l’allenatore – ha detto Eriksen – Ero abituato ad essere sempre titolare, ora sto vivendo una situazione nuova, anche il tipo di calcio è molto diverso rispetto all’Inghilterra. Non è il momento di guardare indietro e vedere se sia stato giusto o sbagliato, lo farò dopo”.

L’ex Tottenham è quindi motivato a restare in nerazzurro, pur non tacendo la delusione per i primi sei mesi sottotono vissuti in Serie A: “Nel complesso sono stato contento della scelta fatta di venire all’Inter. E lo sono ancora. Ho avuto un periodo di adattamento, ora spero di andare al massimo quando comincerà la nuova stagione”.

Chi l’Italia la conosce bene è Skriniar, ancora più deciso nell’allontanare le voci su un possibile addio all’Inter: “Ho ancora un contratto di tre anni con il club, non so nulla su una mia eventuale cessione – le parole dell’ex Sampdoria dal ritiro della Nazionale – Nessuno, dall’Inter, mi ha detto che non mi vuole. Conte mi vuole ancora a Milano e io non ho motivo per lasciare l’Inter. Sono lo stesso giocatore di sempre”.

Certo la seconda parte di stagione è stata molto deludente: “Ero abituato a giocare regolarmente – ha concluso il difensore – Ma dato che abbiamo iniziato a scendere in campo ogni tre giorni, l’allenatore ha iniziato a fare dei cambi poi visto che la squadra andava bene la formazione non è cambiata”.

Gli elevati ingaggi e la possibilità di vivere una stagione da protagonisti spingono i teorici esuberi a insistere per restare. La differenza, come sempre, la faranno eventuali offerte irrinunciabili per il club e per i giocatori.

OMNISPORT | 02-09-2020 23:06